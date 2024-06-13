Які комбо карти відкриються в Hamster Kombat 13-14 червня: поспішайте забрати 5 млн монет

Чому? Все дуже просто – вона дає гравцям можливість заробити криптовалюту без вкладень.

Крім того, проект розроблений для месенджеру Telegram, що робить його доступним майже кожному.

Механізм гри простий – кожен клік на хом’яка приносить вам ігрові монети, які гравці можуть використовувати для покращення своєї біржі та отримання додаткових привілеїв. На кінець травня 2024 року, Hamster Kombat зібрав понад 42 мільйони гравців по всьому світу, що зробило гру-клікер однією з найпопулярніших у своїй категорії.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на офіційний канал проекту.

Що таке комбо картки і як вони допомагають збільшити заробіток

Комбо картка в Hamster Kombat — це набір з трьох карт, які можна знайти в розділі «Mine». Вони дають гравцям шанс отримати додаткових 5 млн монет. Комбінації карток оновлюються щодня о 15:00.

Які картки відкриються 13-14 червня

Картка № 1 — Product Team;

Картка № 2 — IT team;

Карта № 3 — YouTube gold button.

Що відомо про лістинг Hamster Kombat

Найближчими днями токени будуть розміщені на найбільших біржах, таких як BYBIT, BINGX, BINANCE, HTX та OKX. Після цього гравці отримають можливість вивести їх на свій гаманця. Вам краще вже зараз пройти реєстрацію на цих біржах, оскільки найбільш сприятливий курс буде доступний у перші години після лістингу. Це рекомендується зробити через те, що дуже швидко курс може впасти в 2-5 разів, тому підготуйтесь до виводу крипти заздалегідь.

Раніше ПЛ писала про те, як щоденний шифр азбуки Морзе може принести додаткові 1 мільйон монет в Hamster Kombat.