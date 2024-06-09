Як просто і швидко заробити 1 млн монет в Hamster Kombat за допомогою азбуки Морзе

Розробники додали у гру ще один спосіб отримати мільйон безкоштовних токенів щодня. Йдеться про щоденний шифр.

Щоденний шифр – це нововведення, завдяки якому запроваджується певний щоденний термін в азбуці Морзе, ввівши який ви можете відразу отримати мільйон безкоштовних ігрових монет.

Ось як ввести код щоденного шифру, щоб заробити свої безкоштовні монети і де його знайти, розповідає Первая Лента.

Що таке щоденний шифр

Нововведення пропонує активним гравцям 1 мільйон безкоштовних токенів щодня. Його було анонсовано в пості на офіційному каналі гри в Telegram, одночасно із послідовністю абетки Морзе, що відображається на екрані завантаження міні-додатка Telegram (буквально «LOADING»).

Проте існує конкретний спосіб введення, про який варто знати.

Для того, щоб запустити процес, тричі натисніть на полі «Заробити за натискання» на головному екрані. Фон вашого хом’якового значка зміниться на червоний, і нижче вашого лічильника доходів з’явиться поле «Щоденний шифр». Тепер у вас з’явилась можливість ввести код.

Першим зашифрованим словом 5 червня було «BTC» (тобто Bitcoin), і його вводять наступною послідовністю азбуки Морзе: довге утримання, потім три швидкі тапи (B), довге утримання (T), і, нарешті, довге утримання, за яким йде ще один тап, ще одне довге утримання та ще один тап (C).

Кожна літера відображається на екрані, так що ви знатимете, чи успішно ви ввели комбінацію. Не полишайте спроб, якщо з першого разу не все вдалося. Вам потрібно освоїти ритм, але в результаті у вас вийде ввести комбінацію та отримати безкоштовні монети.

Де знайти щоденний шифр

Щоденний шифр оновлюватиметься о 19:00 за UTC щодня наперед, згідно з офіційним відео на YouTube, де також оголошували, що першим кодом справді було «BTC».

Але користувачі змогли дізнатися про це до запуску відео, можливо, завдяки підказкам, якими діляться інші гравці в соцмережах таких як Twitter (або X) або TikTok.

В офіційному каналі Hamster Kombat на Youtube також була опублікована відеоінструкція про те як запустити і як вводити код в азбуці Морзе.

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