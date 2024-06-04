В Instagram тестують нову функцію: що зміниться та чи сподобалось це оновлення користувачам

Нововведення буде показувати лічильник часу під час рекламних пауз, який унеможливить перегляд іншого контенту користувачам у додатку, доки вони не закінчиться реклама.

Про це пише Первая Лента із посиланням на інтернет-видання про стартапи, інновації та веб-сайти TechCrunch.

Що змінить це нововведення

Ця зміна зробить соціальну мережу подібною на безкоштовну версію YouTube, яка вимагає від користувачів перегляду реклами як перед та під час перегляду відео.

Цілком логічно, що Instagram теж розглядає таку можливість, враховуючи, що він перетворився на мережу для обміну відео завдяки таким функціям, як Stories та Reels, а не просто для публікації фотографій.

За словами представника корпорації Meta, наразі проводиться тестування формату, який буде корисним для рекламодавців.

«У міру того, як ми проводимо тестування та накопичуємо знання, ми надаватимемо оновлення, якщо цей тест призведе до будь-яких офіційних змін продукту», — зазначили вони.

Як виявили нову функцію

Нову функцію «рекламна пауза» помітив користувач додатку Instagram Ден Леві, який опублікував скріншот тесту у своєму акаунті в Х (Twitter). За його словами, додаток не дозволяв йому прокручувати сторінку повз рекламу, коли вона з’являлася, що він вважав «божевільною дією».

Реакція користувачів

Інші коментатори підтвердили, що така функція час від часу зустрічалась їм.

Очікувано, що більшість реакцій були негативними. Деякі користувачі погрожували видалити Instagram, якщо зіткнуться з подібними рекламними паузами, а інші заявили, що зовсім перестануть користуватися додатком.

Крім того, серед коментаторів постало питання, чи пов’язане це рішення з необхідністю підвищити залученість до реклами, навіть на шкоду користувальницькому досвіду.

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