Яка проста дія може «вбити» навіть новий смартфон: припиніть робити це негайно!

Здавалося б, невинна звичка може знищити навіть новий смартфон.

Більшість користувачів смартфонів бояться, щоб він не впав на асфальт чи підлогу. Проте багато хто навіть не замислюється над тим, що кинувши смартфон на ліжко його можна також пошкодити. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на itechua.

Ілюзія безпеки

Існує поширена думка, що ліжко пом’якшує удар при падінні. Однак це не так. Ударної сили під час падіння на ліжко може бути достатньо, щоб пошкодити внутрішні компоненти смартфона.

Невидимі ушкодження

Ззовні смартфон після падіння на ліжко може виглядати цілим. Проте «начинка» може бути пошкодженою. Несправність таких компонентів, як мікросхеми, шлейфи, контакти, можуть стати причиною збоїв у роботі, глюків, а згодом і поломки.

Додаткові ризики

Смартфон, що лежить на ліжку може з легкістю загубитись. Можна випадково сісти на нього чи притиснути. Це може призвести до тріщин на екрані, пошкодження корпусу або інших елементів.

Як зберегти смартфон

Не варто спокушатись на ілюзію безпеки та кидати його на ліжко чи диван. Покладіть його на тумбочку, стіл чи інше безпечне місце. Не зайвим буде використання чохла, який захистить смартфон під час падіння.

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