Яка унікальна функція з’явилась у новій моделі бюджетного смартфону Realme: ви точно захочете його придбати

Незважаючи на доступну ціну, пристрій оснащений низкою хороших характеристик.

Про це пише Первая Лента з посиланням на новинний сайт про технології PhoneArena.

Характеристика смартфона

Телефон оснастили РК-дисплеєм розміром 6,72 дюйми з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц з максимальною яскравістю в 950 ніт. У верхній частині екрану знаходиться виріз для 8-мегапіксельної фронтальної камери. На задній панелі розміщується подвійна камера, що включає 108-мегапіксельний основний модуль та 2-мегапіксельний датчик глибини.

За швидкодію пристрою відповідає процесор MediaTek Dimensity 6100+. Телефон випускається у двох варіаціях величини оперативної пам’яті 6 та 8 ГБ. Вбудованої пам’яті буде 128 ГБ, яку можна розширити за рахунок microSD карти.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 5 000 мА/год. з підтримкою швидкого заряджання на 45 Вт. Також присутні стереодинаміки та класичний аудіовиход 3,5 мм. Пристрій поставляється з операційною системою Android 14, оболонкою Realme UI 5.

Realme 12 5G став першим смартфоном компанії, оснащеним динамічною кнопкою живлення Dynamic Button, яку можна налаштувати для виконання різних функцій, як от вмикання ліхтарика, запуск камери, активація безшумного режиму та багато інших. Вона також слугує сенсором відбитка пальця для розблокування пристрою.

Скільки коштує смартфон

Цей новий продукт вже є доступним для придбання в Індії, де його ціна стартує з 205 доларів (7 800 гривень). Покупці можуть обрати між двох яскравих кольорів: фіолетового та зеленого. Поки що немає інформації про терміни появи на інших ринках.

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