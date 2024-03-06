Чому електромобілі більше шкодять довкіллю, ніж бензинові авто

Причиною такого є більша вага електромобілів та значно більший викид забруднюючих речовин.

Про це пише Первая Лента з посиланням на DailyMail.

Чому електрокари шкідливіші за авто з ДВЗ

Як повідомляє видання, опираючись на дослідження, вага електромобілів вища за звичайні автомобілі на 30%, що в свою чергу стає причиною швидшого зношення шин. Як наслідок, протектор шини виділяє токсичних частинок у 400 разів більше, ніж вихлопні гази.

Професор Технологічного інституту Вірджинії Хешима Ракха зазначає, що складність полягає у тому, щоб визначити різницю між кількістю мікропластику, що викидається з протекторів шин електромобілів в порівнянні з автомобілями з ДВЗ, так як необхідно визначити частинки пластику, які вже перебувають у повітрі від інших джерел, від того, що виробляють шини.

Проте, за словами Ракха, дослідження аж ніяк не говорить сторону відмови від електромобілів, а лиш вказують на те, що вони «більш ефективні в залежності від нульового рівня викидів». Він також додав застереження, що «вони також генерують багато CO2 під час зарядки автомобіля».

Вага батареї електромобілів становить близько 453 кг. Саме це може спричиняти викиди від шин, які майже в 400 разів перевищують викиди вихлопної труби. Забруднення твердими частинками може призвести до збільшення проблем зі здоров’ям, включаючи хвороби серця, астму, хвороби легенів, а в екстремальних випадках — до госпіталізації, раку та передчасної смерті.

Загалом учені дійшли висновку, що різниця між електромобілями та авто з ДВЗ полягає в тому, що тверді частинки від перших, як правило, здебільшого забруднюють воду та ґрунт, тоді як вихлопні гази від інших негативно впливають на якість повітря.

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