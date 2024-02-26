Вражає ціль за 700 км: Камишін заявив, що Україна має власну далекобійну зброю

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на форумі «Україна. Рік 2024».

Міністр заявив, що в України зʼявилася далекобійна зброя, яка може вражати ціль на 700 км. Найголовніше те, що ця така зброя виробляється в країні.

«Найважливіша програма для нашої країни — це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж президент — у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км», — розповів Камишін.

Він нагадав, що минулого року Україна почала вражати законні цілі на території РФ, використовуючи зброю вітчизняного виробництва. Міністр додав, що цей рік принесе багато гарних нових для оборонного комплексу України.

«Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дрон, ми побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі», — зазначив Камишін.

Варто нагадати, що ще у серпні 2023 року український глава Володимир Зеленський заявив, що військові за допомогою української далекобійної зброї змогли уразити ціль на відстані 700 км.

Раніше повідомлялось, що Україна перебуває за крок до введення тотальної мобілізації.