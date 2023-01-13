Китай вывел на орбиту новый телекоммуникационный спутник

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13.01.2023 09:41

Укринформ

Китайский телекоммуникационный спутник APSTAR-6E в пятницу был успешно запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Запуск спутника был осуществлен в 2:10 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" (Long March-2C). Космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Спутник будет в основном использоваться для предоставления услуг широкополосной высокопоточной связи Юго-Восточной Азии.

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Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 460-м по счету.

Как сообщалось, Китай в понедельник запустил ракету-носитель "Гушэньсин-1 Y5" ("Церера-1 Y5" или "CERES-1 Y5") с космодрома Цзюцюань, доставив с ее помощью на орбиту пять спутников.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ