В Украине создали робота для дистанционного ведения огня

Фото, видео

10.01.2023 10:47

Укринформ

В Сумах создали робота для дистанционного ведения огня. Платформу будут устанавливать на квадроцикл, который будет доставлять ее в необходимую точку, оснащать ее можно разными видами стрелкового оружия. Управлять ею стрелок может дистанционно, не подвергая опасности свою жизнь.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Общественное. Сумы.

Как сообщается, проект Сумского государственного университета "Разработка роботизированной платформы для управления стрелковым вооружением" стал одним из победителей ежегодного конкурса Министерства образования и науки. Разработчики получат финансирование на дальнейшее усовершенствование устройства, а затем передадут его для серийного производства.

"Роботизированная платформа для управления стрелковым вооружением позволит воинам держаться подальше от боевых действий", — рассказывает старший преподаватель кафедры "Технология машиностроения" Сумского государственного университета Иван Дегтярев.

Как объясняет Дегтярев, с помощью дистанционного управления можно навести оружие, прицелиться и стрелять.

"Мы можем устанавливать угол, необходимый для изменения угла обстрела позиций врага. И, собственно, вертикальная ось для возможности повторения рельефа местности, для того, чтобы у нас прицел оставался параллельно линии горизонта в любой ситуации",— говорит Дегтярев.

Это — пока прототип с минимальной себестоимостью. Над изобретением работало несколько кафедр университета, инженеры-конструкторы отвечали за механическую часть.

"Основа для данной платформы – стандартные, в основном, детали, редукторы покупные, моторы и собственно конструкционный материал – это профильные трубы, листы, которые вырезались с помощью лазерной резки, и сваривались тоже собственноручно с помощью электросварки", — рассказывает Дегтярев.

Платформу будут устанавливать на квадроцикл, который будет доставлять ее в необходимую точку. Оснащать можно разными видами стрелкового оружия, держатель на платформе можно изменять в зависимости от потребности. Робот способен работать как стационарно, так и в движении.

Над управлением роботом работали специалисты по автоматизации и программированию. Участник проекта студент кафедры КСУ Денис Стриженок говорит, что имел возможность использовать на практике знания, полученные в аудиториях. Рассказывает, что основой для роботизированной платформы стало предварительное изобретение:

"Нами была разработана система для дистанционного управления немецким пулеметом ФГ-42. Это была станина, на которой закреплялись моторы, и электроспуск. И был пульт оператора с проволокой 20 метров. И оператор мог с укрытия вести огонь и видел изображение на экране из тепловизионного прицела, который устанавливался прямо на пулемете".

Заведующий кафедрой компьютеризированных систем управления СумГУ Петр Леонтьев говорит, что небольшие заказы по автоматизации от военных выполнялись с начала войны. Изучив спрос военного времени, решили создать мобильный беспилотный робот, который мог бы выполнять военные задачи.

Читайте также: В США разработали экзоскелетные ботинки, увеличивающие скорость ходьбы на 9%

Как сообщается, из-за того, что их проект стал одним из победителей ежегодного конкурса научных проектов и разработок молодых ученых на 2023 год, ученые получат финансирование от Министерства образования на усовершенствование платформы и изготовление образцовой модели.

"Результат этой победы будет прежде всего начало работы над этими проектами, а уже по результатам их выполнения мы надеемся на внедрение в реальный сектор экономики", — говорит Денис Курбатов, начальник научно-исследовательской части СумГУ.

Чертеж и документацию передадут производителям для серийного производства ориентировочно через полгода.

Как сообщается, уже есть предприятия, готовые принять это изобретение в производство.

Фото: Общественное Сумы

По материалам: Укринформ