Технологии

Участвовать в противовоздушной обороне через мобильное приложение может каждый — ЦПД

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 5 января, 2023
0 1 минута чтения

Участвовать в противовоздушной обороне через мобильное приложение может каждый - ЦПД

Участвовать в противовоздушной обороне через мобильное приложение может каждый — ЦПД

30.12.2022 03:23

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Укринформ

Каждый украинец может помочь силам противовоздушной обороны, сообщая о вражеских ракетах с помощью приложения «єППО».

Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Укринформ.

«Призываем помогать нашим силам ПВО и пользоваться мобильным приложением «єППО», с помощью которого каждый украинец может присоединиться к противовоздушной обороне государства», — говорится в сообщении.

Участвовать в противовоздушной обороне через мобильное приложение может каждый - ЦПД

Для этого нужно установить рекомендуемое ГУР Минобороны Украины приложение; зафиксировать вражескую воздушную цель, открыть «єППО», выбрать тип воздушной цели и направить смартфон по направлению ее движения, нажать большую красную кнопку в приложении и зафиксировать изображение. Специалисты ПВО увидят отметку на карте, что поможет им быстро принять необходимые меры.

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В ЦПД отметили, что приложение «єППО» одобрено и рекомендовано Главным управлением разведки и абсолютно безопасно для использования.

Как сообщалось, 29 декабря враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования самолетов стратегической авиации и кораблей. Силы ПВО уничтожили 54 из 69 ракет.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 5 января, 2023
0 1 минута чтения
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