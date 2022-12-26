Ледокол «Ноосфера» начинает новый антарктический сезон

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25.12.2022 11:49

Укринформ

Украинский ледокол «Ноосфера» начинает свой второй антарктический сезон под сине-желтым флагом.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Укринформ.

Как отмечается, 24 декабря флагман украинского научно-исследовательского флота отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику. Капитан судна — Павел Панасюк.

"Нынешняя экспедиция является совместной украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой (что очень помогает нам в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета). Поэтому сначала «Ноосфера» отправится на польскую антарктическую станцию «Арцтовский», которая расположена на острове Кинг Джордж", – проинформировали в НАНЦ.

Далее, как отмечается, ледокол отправится на украинскую станцию «Академик Вернадский», куда доставит грузы и команду технических специалистов, которые должны завершить модернизацию инфраструктуры станции. В частности, в этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также другие срочные работы, необходимые для успешной зимовки 28-й Украинской антарктической экспедиции.

Ожидается, что ледокол дойдет до «Вернадского» до конца января.

При этом отмечается, что "Ноосфера" идет в Антарктиду с большим тризубом на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Два малых Государственных Герба Украины были установлены осенью этого года на фальштрубах с правого и левого борта судна.

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"Мир должен видеть нашу несокрушимость и уверенность в Победе повсюду, даже среди айсбергов и вечных снегов", — подчеркнули в НАНЦ.

Как сообщалось, с конца января по конец мая 2022 года состоялся первый антарктический сезон «Ноосферы». Флагман успешно обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции "Академик Вернадский", пересменку полярников на польской станции "Арцтовский" и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

Фото: uac.gov.ua

По материалам: Укринформ