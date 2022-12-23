Астронавты NASA более семи часов работали в открытом космосе

Астронавты NASA более семи часов работали в открытом космосе

23.12.2022 14:40

Укринформ

Астронавты NASA Фрэнк Рубио и Джош Кассада более семи часов провели в открытом космосе.

Об этом говорится в блоге американского космического агентства, передает Укринформ.

Как отмечается, астронавты вышли из шлюза Международной космической станции для установки новых солнечных батарей (iROSA). Они находились в открытом космосе на протяжении 7 часов и 8 минут.

Это был третий выход в открытый космос для обоих астронавтов и 257 выход в рамках миссий по модернизации и обслуживанию МКС.

Благодаря новым батареям iROSA мощность генерации электроэнергии вырастет на 30%, общая доступная мощность МКС увеличится со 160 кВт до 215 кВт.

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Как сообщал Укринформ, NASA ищет место утечки на российском космическом корабле, пристыкованном к МКС.

Фото: blogs.nasa.gov

По материалам: Укринформ