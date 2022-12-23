Астронавты NASA более семи часов работали в открытом космосе
Астронавты NASA более семи часов работали в открытом космосе
23.12.2022 14:40
Укринформ
Астронавты NASA Фрэнк Рубио и Джош Кассада более семи часов провели в открытом космосе.
Об этом говорится в блоге американского космического агентства, передает Укринформ.
Как отмечается, астронавты вышли из шлюза Международной космической станции для установки новых солнечных батарей (iROSA). Они находились в открытом космосе на протяжении 7 часов и 8 минут.
Это был третий выход в открытый космос для обоих астронавтов и 257 выход в рамках миссий по модернизации и обслуживанию МКС.
Благодаря новым батареям iROSA мощность генерации электроэнергии вырастет на 30%, общая доступная мощность МКС увеличится со 160 кВт до 215 кВт.
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Как сообщал Укринформ, NASA ищет место утечки на российском космическом корабле, пристыкованном к МКС.
Фото: blogs.nasa.gov
По материалам: Укринформ