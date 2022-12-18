SpaceX запустила на орбиту еще 54 спутника Starlink

SpaceX запустила на орбиту еще 54 спутника Starlink

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18.12.2022 08:53

Укринформ

Американська компанія SpaceX запустила на навколоземну орбіту ще 54 супутники системи супАмериканская компания SpaceX запустила на околоземную орбиту еще 54 спутника системы спутникового интернета Starlink.утникового інтернету Starlink.

Об этом сообщается на сайте компании, передает Укринформ.

Ракета-носитель Falcon 9 с 54 спутниками стартовала из космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде 17 декабря в 16:32 по местному времени.

Это был пятнадцатый запуск и посадка первой ступени этой ракеты-носителя Falcon 9, ранее запускавшего Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3, а теперь и десятую миссию Starlink.

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В настоящее время на околоземную орбиту выведено более 3500 спутников системы Starlink из около 40 тысяч запланированных. Первый запуск состоялся в феврале 2018 года.

Как сообщал Укринформ, 8 декабря компания SpaceX запустила на орбиту 40 спутников OneWeb – сети интернет-спутников, которая является конкурентом системы Starlink.

По материалам: Укринформ