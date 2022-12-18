Intel решил отсрочить строительство завода по производству чипов в Германии
Intel решил отсрочить строительство завода по производству чипов в Германии
18.12.2022 02:35
Укринформ
Американский производитель микросхем Intel колеблется с началом строительства заводов в Германии.
Об этом сообщает MDR, передает Укринформ.
Intel планировал начать строительство двух заводов в Магдебурге в первой половине 2023 года, но пока сроков не называет, поэтому возникли предположения о начале строительства.
СМИ сообщает, что компания инвестирует в оба завода 17 млрд, а государство при этом обязалось выделить в качестве субсидии 6,8 млрд евро со своей стороны, однако немецкая сторона до сих пор не перечислила деньги, поэтому американский производитель, мол, не будет объявлять о дате начала строительства, пока не получит субсидию.
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Министр экономики земли Саксония-Аншальт Свен Шульце ожидает, что ЕС примет решение о финансировании в первом квартале 2023 года.
Сообщается, что стоимость проекта выросла до 20 млрд. евро, поэтому Intel хочет, чтобы правительство Германии увеличило субсидии.
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В ноябре Intel приобрела участок площадью 430 гектаров для запланированного заводского комплекса в промышленном парке Ойленберг в Магдебурге за более чем 100 миллионов евро. Сейчас объект готовят к строительству. Среди прочего, хомяков, которые живут в этой местности и находятся под охраной, уже переселили с земельного участка в Лейпцигский зоопарк.
По материалам: Укринформ