Hubble показал яркое звездное скопление в созвездии Стрельца
Hubble показал яркое звездное скопление в созвездии Стрельца
12.12.2022 12:18
Укринформ
Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал рассеянное звездное скопление NGC 6530, расположенное в созвездии Стрельца.
Об этом сообщает обсерватория, передает Укринформ.
Отмечается, что NGC 6530 является скоплением нескольких тысяч звезд, которые находятся на расстоянии около 4 350 световых лет от Земли.
Само скопление расположено внутри большей туманности Лагуна, гигантского межзвездного облака газа и пыли. Именно туманность придает этому изображению выразительный дымчатый вид, словно облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой.
Астрономы изучали NGC 6530 с помощью камер Advanced Camera for Surveys и Wide Field Planetary Camera 2.
Также они исследовали регион в надежде найти новые образцы протопланетных дисков, свидетельствующих о начале процесса зарождения звезды.
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Подавляющее большинство проплидов было найдено только в одном регионе, в соседней Туманности Ориона.
Это усложняет понимание их происхождения и продолжительности жизни в других астрономических средах.
Как сообщал Укринформ, космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал часть Малого Магелланового Облака (SMC) в созвездии Тукана.
Фото: ESA/Hubble & NASA, ESO, O. De Marco
По материалам: Укринформ