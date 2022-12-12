Hubble показал яркое звездное скопление в созвездии Стрельца

12.12.2022 12:18

Укринформ

Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал рассеянное звездное скопление NGC 6530, расположенное в созвездии Стрельца.

Об этом сообщает обсерватория, передает Укринформ.

Отмечается, что NGC 6530 является скоплением нескольких тысяч звезд, которые находятся на расстоянии около 4 350 световых лет от Земли.

Само скопление расположено внутри большей туманности Лагуна, гигантского межзвездного облака газа и пыли. Именно туманность придает этому изображению выразительный дымчатый вид, словно облака межзвездного газа и пыли тянутся от одной стороны этого изображения к другой.

Астрономы изучали NGC 6530 с помощью камер Advanced Camera for Surveys и Wide Field Planetary Camera 2.

Также они исследовали регион в надежде найти новые образцы протопланетных дисков, свидетельствующих о начале процесса зарождения звезды.

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Подавляющее большинство проплидов было найдено только в одном регионе, в соседней Туманности Ориона.

Это усложняет понимание их происхождения и продолжительности жизни в других астрономических средах.

Как сообщал Укринформ, космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал часть Малого Магелланового Облака (SMC) в созвездии Тукана.

Фото: ESA/Hubble & NASA, ESO, O. De Marco

По материалам: Укринформ