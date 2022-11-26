Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter

25.11.2022 11:55

Укринформ

Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил «амнистию» заблокированным учетным записям.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

"Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", – написал Маск после проведения голосования пользователей в социальной сети.

Всего в опросе приняло участие более 3 млн человек. 72,4% участников поддержали восстановление приостановленных аккаунтов, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

В то же время агентство АР отметило, что подобные онлайн-опросы не являются научными и могут легко повергаться влиянию ботов. В ответ Маск назвал издание "экспертом по дезинформации".

По прогнозам экспертов по онлайн-безопасности, решение Маска приведет к росту преследований, ненависти и дезинформации.

Читайте также: Маск планирует продолжить увольнение в Twitter — СМИ

Как сообщалось, ранее Илон Маск по итогам опроса пользователей разблокировал аккаунт Дональда Трампа, который был закрыт в 2020 году, как представляющий общественную угрозу из-за систематического распространения дезинформации.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ