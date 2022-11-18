В Индии запустили первую частную ракету Vikram-S

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18.11.2022 13:05

Укринформ

Индийский стартап Skyroot Aerospace при поддержке Организации космических исследований и разработок Индии (ISRO) в пятницу запустил в космос первую в стране частную ракету Vikram-S.

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

Соучредитель Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан после запуска отметил, что эта миссия символизирует не только первый в Индии частный запуск ракеты, но и потенциал новой Индии.

«Запуск ракеты поможет протестировать и проверить большинство технологий в космических ракетах-носителях серии Vikram орбитального класса, включая многие подсистемы и технологии, которые будут испытаны на этапах до и после старта», — отмечают в компании.

Ракета весом 546 килограмм была запущена с космодрома на острове Шрихарикота и достигла высоты 89,5 километра. Ракета выполнит суборбитальную миссию.

Ascent of @SkyrootA's Vikram-S launcher today from Sriharikota #MissionPrarambh pic.twitter.com/ysXWA61FgB

— ISRO (@isro) November 18, 2022

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Skyroot Aerospace базируется в южном технологическом центре Хайдарабада. Согласно данным компании Tracxn, ее основали бывшие инженеры ISRO, которые привлекли 68 миллионов долларов. Это первый стартап, подписавший меморандум о взаимопонимании с ISRO.

Фото: ISRO

По материалам: Укринформ