В Индии запустили первую частную ракету Vikram-S
В Индии запустили первую частную ракету Vikram-S
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18.11.2022 13:05
Укринформ
Индийский стартап Skyroot Aerospace при поддержке Организации космических исследований и разработок Индии (ISRO) в пятницу запустил в космос первую в стране частную ракету Vikram-S.
Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.
Соучредитель Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан после запуска отметил, что эта миссия символизирует не только первый в Индии частный запуск ракеты, но и потенциал новой Индии.
«Запуск ракеты поможет протестировать и проверить большинство технологий в космических ракетах-носителях серии Vikram орбитального класса, включая многие подсистемы и технологии, которые будут испытаны на этапах до и после старта», — отмечают в компании.
Ракета весом 546 килограмм была запущена с космодрома на острове Шрихарикота и достигла высоты 89,5 километра. Ракета выполнит суборбитальную миссию.
Ascent of @SkyrootA's Vikram-S launcher today from Sriharikota #MissionPrarambh pic.twitter.com/ysXWA61FgB
— ISRO (@isro) November 18, 2022
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Skyroot Aerospace базируется в южном технологическом центре Хайдарабада. Согласно данным компании Tracxn, ее основали бывшие инженеры ISRO, которые привлекли 68 миллионов долларов. Это первый стартап, подписавший меморандум о взаимопонимании с ISRO.
Фото: ISRO
По материалам: Укринформ