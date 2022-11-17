Национальную электронную научно-инновационную систему URIS внесли в европейский каталог DRIS

17.11.2022 17:48

Укринформ

Правительство утвердило Положение о Национальной электронной научно-информационной системе "URIS".

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает Укринформ.

"Национальная электронная научно-информационная система URIS (Ukrainian Research Information System) создана с целью хранения, анализа, мониторинга и управления данными о научной и научно-технической деятельности работников украинских учебных заведений и научных учреждений. По инициативе международной некоммерческой ассоциации EuroCRIS, объединяющей европейских специалистов и научно-исследовательские информационные системы по управлению исследовательской информацией, система URIS была внесена в каталог исследовательских информационных систем DRIS", — говорится в сообщении.

Информацию об электронной системе URIS в каталоге DRIS можно посмотреть по ссылке.

DRIS является международным каталогом систем управления научной информацией, главной целью которого является сбор исчерпывающей информации о внедрении систем СRIS (Current Research Information System) в европейском исследовательском пространстве. По состоянию на 2022 год в каталог DRIS внесены более 1 тыс. электронных систем из многих стран мира.

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Также, как сообщили в МОН, специалисты ГНТБ Украины Сабина Аугунас и Наталья Калюжная были внесены в международную рабочую группу «Национальные и региональные исследовательские порталы», созданную по инициативе EuroCRIS в сотрудничестве с проектом RIS Synergy.

По материалам: Укринформ