В Японии сформировали консорциум по производству полупроводников

В Японии сформировали консорциум по производству полупроводников

11.11.2022 13:16

Укринформ

В Японии восемь крупных компаний объединяют усилия для выпуска полупроводников следующего поколения.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

В консорциум входят компании Toyota и Sony, а также телекоммуникационный гигант NTT. Консорциум будет называться Rapidus.

Новая компания будет выпускать новейшие полупроводники, незаменимые в таких областях, как самоуправляемые автомобили, суперкомпьютеры, а также цифровые умные города.

Компании планируют начать внутреннее производство через пять лет.

Производители полупроводников во всем мире конкурируют в разработке моделей с более тонкими микросхемами для улучшения рабочих характеристик.

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Тонкость микросхем измеряется в нанометрах. Южнокорейская компания Samsung начала массовое производство полупроводников в три нанометра в июне. Новая японская компания хочет выпускать полупроводники в два нанометра и тоньше.

Как сообщал Укринформ, американская транснациональная корпорация Micron в течение следующих двух десятилетий потратит до 100 миллиардов долларов на строительство нового завода по производству компьютерных микросхем в северной части штата Нью-Йорк.

Фото: Unsplash

По материалам: Укринформ