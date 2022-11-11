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Subaru представила новый компактный кроссовер

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый компактный кроссовер

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11.11.2022 16:29

Укринформ

Японская компания Subaru представила новый компактный кроссовер Subaru REX.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

Отмечается, что Subaru REX меньше, чем Subaru Crosstrek, он был создан для передвижения по городу и для коротких поездок.

В автомобиле установлен 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 88 лошадиных сил и с крутящим моментом 113 Нм.

Компания заявляет о «мощном и плавном» ускорении благодаря семи искусственным степеням, имитирующим традиционную автоматическую коробку передач.

В салоне – 17,8-сантиметровая панель управления и сенсорный дисплей на 22,9 см, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый кроссовер / Фото: Subaru

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый компактный кроссовер

Subaru представила новый компактный кроссовер

Автомобиль имеет базовую систему климат-контроля и USB-зарядные устройства для пассажиров.

Новый кроссовер Subaru REX уже доступен для заказа в Японии, его стоимость около 12 тысяч долларов.

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Как сообщал Укринформ, 9 ноября в шведской столице Стокгольме прошла презентация электрического внедорожника Volvo EX90 от компании Volvo.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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