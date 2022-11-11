Microsoft обвиняет российских хакеров в атаках на Польшу и Украину

Microsoft обвиняет российских хакеров в атаках на Польшу и Украину

11.11.2022 04:13

Укринформ

Хакеры, связанные с российскими военными, в октябре совершили несколько атак на украинские и польские транспортные и логистические организации, заявила в четверг корпорация Microsoft.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Хакерские атаки, осуществляемые под руководством гру рф, нанесли ущерб транспортным и логистическим компаниям в Польше и Украине, заявил представитель Microsoft в интервью CNN, не комментируя масштабов нанесенного ущерба.

Отмечается, что в 2015 и 2016 годах эти же хакеры вызывали отключение электроэнергии в некоторых частях Украины.

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Связанные с гру атаки сигнализируют о "повышенном риске для организаций, которые непосредственно поставляют или транспортируют гуманитарную или военную помощь в Украину", говорится в заявлении Microsoft.

Как ранее сообщало агентство, в Государственной службе специальной связи и защиты информации в июле-сентябре 2022 года обработали 24 млрд событий информационной безопасности (ИБ) и 115 киберинцидентов. По сравнению с предыдущим кварталом количество событий ИБ с высоким уровнем критичности возросло в 3,8 раза, а киберинцидентов — на 128%.

По материалам: Укринформ