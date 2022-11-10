Samsung установила рекорд скорости в сети 5G

08.11.2022 14:04

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung заявила об установлении рекорда скорости в сети 5G mmWave.

Об этом сообщает GSM Arena, передает Укринформ.

Отмечается, что испытания проводились в партнерстве с компанией NBN Co. Во время полевого теста была достигнута средняя скорость скачивания 1,75 Гбит/с и средняя скорость загрузки 61,5 Мбит/с.

Пиковая скорость скачивания составила 2,7 Гбит/с на расстоянии 10 км от источника.

Читайте также: Полное погружение: Samsung разработал для геймеров большой изогнутый монитор

Samsung и NBN заявили, что новый рекорд является важным шагом в развитии сетей 5G не только в густонаселенных городских районах, но и в сельской местности.

Как сообщал Укринформ, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, аэрокосмическая компания Thales и новатор беспроводных технологий Qualcomm Technologies планируют внедрить 5G в сеть спутников, вращающихся вокруг Земли.

По материалам: Укринформ