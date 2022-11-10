Технологии

Samsung установила рекорд скорости в сети 5G

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Samsung установила рекорд скорости в сети 5G

Samsung установила рекорд скорости в сети 5G

08.11.2022 14:04

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Укринформ

Южнокорейская компания Samsung заявила об установлении рекорда скорости в сети 5G mmWave.

Об этом сообщает GSM Arena, передает Укринформ.

Отмечается, что испытания проводились в партнерстве с компанией NBN Co. Во время полевого теста была достигнута средняя скорость скачивания 1,75 Гбит/с и средняя скорость загрузки 61,5 Мбит/с.

Пиковая скорость скачивания составила 2,7 Гбит/с на расстоянии 10 км от источника.

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Samsung и NBN заявили, что новый рекорд является важным шагом в развитии сетей 5G не только в густонаселенных городских районах, но и в сельской местности.

Как сообщал Укринформ, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, аэрокосмическая компания Thales и новатор беспроводных технологий Qualcomm Technologies планируют внедрить 5G в сеть спутников, вращающихся вокруг Земли.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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