Компания Маска начала полномасштабные испытания Hyperloop

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05.11.2022 08:56

Укринформ

Американская компания The Boring Company Илона Маска заявила о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop.

Как передает Укринформ, об этом сообщила компания в Твиттере.

«Начато полномасштабное испытание Hyperloop», – заявили в The Boring Company.

Отмечается, что к своему посту в соцсети компания также прикрепила две фотографии, на которых виден электромобиль Tesla в Hyperloop.

Как известно, концепцию транспортной системы Hyperloop в 2013 году предложил американский предприниматель Илон Маск. Она предполагает создание системы, в которой пассажирские капсулы перемещаются по трубам с пониженным давлением на скорости, близкой к скорости звука. Предполагается, что развитие Hyperloop позволит существенно ускорить перемещение людей и снизить пробки на дорогах.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Илон Маск завершил соглашение о покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Немедленно после приобретения Twitter он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

По материалам: Укринформ