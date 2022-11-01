Команда Маска работает над перезапуском Vine в этом году — СМИ

Команда Маска работает над перезапуском Vine в этом году — СМИ

01.11.2022 16:32

Укринформ

Илон Маск поручил инженерам компании Twitter начать работу по перезагрузке Vine, чтобы подготовить запуск платформы до конца этого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как пишет издание, инженеры компании уже получили поручение пересмотреть старую кодовую базу Vine, которую не меняли и не обновляли после прекращения работы.

Vine — мобильное приложение, позволяющее создавать короткие (продолжительностью шесть секунд) клипы. Принадлежит компании Twitter, купившей его в октябре 2012 года. В 2013 году Vine стал самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store.

Vine не интегрирован в Twitter, но позволял добавлять оттуда «друзей», которые также используют Vine.

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В свое время число его пользователей доходило до 200 млн человек. Несмотря на это, позже сервис не выдержал конкуренции с Instagram, Snapchat и YouTube и начал терять аудиторию, в результате 27 октября 2016 года было объявлено о скором закрытии сервиса. Вскоре после этого Twitter попытался продать его, но безуспешно.

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Как сообщалось, в четверг Илон Маск завершил сделку по покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Немедленно после приобретения Twitter он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

По материалам: Укринформ