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В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд — почти 2 километра

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 октября, 2022
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В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд — почти 2 километра

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30.10.2022 13:14

Укринформ

В субботу швейцарская железнодорожная компания установила рекорд самого длинного в мире пассажирского поезда, преодолевшего 25-километровый маршрут через Альпы.

Об этом сообщает АР, передает Укринформ.

Отмечается, что компания Rhaetian Railway запустила поезд длиной 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, на части маршрута Альбула – Бернина от Преда до Бергена.

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

В 2008 году этот маршрут был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он пролегает через 22 тоннеля, часть из которых закручена по спирали через горы, и через 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассера.

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

Отмечается, что все путешествие заняло больше часа. Многие люди выстроились вдоль долины, чтобы наблюдать, как поезд преодолевает маршрут через Альпы.

В Швейцарии запустили самый длинный в истории пассажирский поезд - почти 2 километра

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Директор Rhaetian Railway Ренато Фашиати заявил, что попытка рекорда преследовала цель подчеркнуть инженерные достижения Швейцарии и отметить 175-летие швейцарских железных дорог.

Фото: Keystone

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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