Маск распорядился провести массовые сокращения в Twitter

30.10.2022 05:45

Укринформ

Миллиардер Илон Маск, купивший соцсеть Twitter, в субботу приказал провести сокращение ее работников.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на New York Times.

Пока неизвестно о масштабах увольнений. В Twitter работает около 7500 сотрудников.

Сокращения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны получить гранты в виде акции как части своего дохода. Такие гранты, как правило, составляют значительную часть заработной платы работников. Уволив их до этой даты, Маск может избежать выплаты этих сумм, хотя по условиям соглашения о слиянии он должен был выдать работникам деньги вместо акций.

Читайте также: Маск анонсировал создание совета для модерации контента в Twitter

По некоторым данным, сокращение коснется около 50 процентов персонала.

Как сообщалось, в четверг Илон Маск завершил соглашение о покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долларов и уволил высшее руководство компании, в частности, главного исполнительного директора и финансового директора.

По материалам: Укринформ