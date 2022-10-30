Китайские исследователи развернули на морском дне научно-экспериментальную станцию

30.10.2022 10:25

Укринформ

Китайские исследователи развернули на морском дне научно-экспериментальную станцию, которая позволит проводить научные исследования in-situ в глубоководных районах в течение длительного времени в отсутствие экипажа.

Об этом сообщила Академия наук Китая (АНК), передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Исследователи установили станцию во время своей экспедиции на дно моря, в которую они отправились на корабле "Таньсо-2" ("Discovery-2") с батискафом "Шэньхай Юнши" ("Deep Sea Warrior") на борту. Недавно судно вернулось в город Санья провинции Хайнань (Южный Китай), сообщили в АНК.

Как сообщается, установленная in situ научно-экспериментальная станция — это новая глубоководная система, предложенная Китаем в последние годы, где в качестве ядра используется глубоководная базовая станция. Система может перевозить различного рода беспилотные батискафы и получать доступ к химическим/биологическим лабораториям и другим платформам для проведения серии in situ экспериментов и исследований.

Традиционно образцы, получаемые с морского дна во время исследований, тестируют в наземных лабораториях. Проведение научных экспериментов in situ в глубоководных районах позволит избежать повреждения или потери образцов в результате изменения окружающей среды, сказал Чэнь Цзюнь, исследователь из Института глубоководных наук и инженерии при АНК.

Как сообщили в АНК, станция будет автономно работать на морском дне и сможет осуществлять мониторинг и управление собственным состоянием. Все данные будут регулярно передаваться обратно в береговой центр управления через глубоководный планер, при этом исследователи смогут дистанционно управлять научно-экспериментальной станцией.

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Энергосистема станции способна накапливать 1 тыс. киловатт-часов электроэнергии, что позволяет поддерживать непрерывную работу станции на морском дне на протяжении более полугода.

Во время недавно завершившейся миссии с помощью батискафа "Шэньхай Юнши" с экипажем на борту была установлена подводная связь между базовой станцией и установленной лабораторией, а также проведен ряд тестов, таких как проверка беспроводной связи и переключение режимов работы станции.

В последующих миссиях станция будет подключаться к более интеллектуальным, осуществляемым без экипажа экспериментам, а также системам обнаружения и передачи информации.

По материалам: Укринформ