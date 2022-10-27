россия пригрозила за помощь Украине сбивать коммерческие спутники США

27.10.2022 10:52

Укринформ

Коммерческие спутники США станут «законными целями» для удара со стороны россии, если их будут применять для военной помощи Украине.

Как передает Укринформ, об этом заявил в ООН замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями мид рф Константин Воронцов, сообщает ТАСС.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал Воронцов.

При этом, по его словам, Запад, якобы, подвергает «неоправданным рискам» устойчивость мирной космической деятельности и социально-экономических процессов, от которых зависит «благополучие людей», особенно в развивающихся странах.

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В первые дни полномасштабной российской агрессии в Украине частная американская компания SpaceX Илона Маска решила помочь украинской армии и обеспечила ее бесперебойной спутниковой связью Starlink. Украине было передано около 20 тыс. терминалов, поддержка которых уже обошлась компании в 80 млн долларов. Также появлялась информация, что США оказывают Украине помощь разведданными, полученными со спутников.

По материалам: Укринформ