Robotics Plus представила автономного робота для помощи в фруктовом саду

Robotics Plus представила автономного робота для помощи в фруктовом саду

26.10.2022 09:36

Укринформ

Новозеландская компания Robotics Plus представила автономного робота, который будет помогать в фруктовом саду.

Как передает Укринформ, об этом сообщает RNZ.

Исполнительный директор Robotics Plus Стив Сондерс заявил, что гибридное транспортное средство может выполнять широкий спектр задач в саду, включая опрыскивание, борьбу с сорняками, мульчирование, кошение травы и анализ урожая.

«Мы создали гибкую сельскохозяйственную платформу, способную адаптироваться к разным типам культур с помощью инструментов для различных применений, обеспечивая круглогодичную автоматизацию и максимизируя использование машин», — сказал он.

По его словам, автономное транспортное средство может облегчить стресс для садоводов, сталкивающихся с нехваткой рабочей силы.

«Однако он (робот — ред.) делает гораздо больше, чем просто заменяет рабочую силу — он наполнен интеллектом для повышения эффективности», — отметил Сандерс.

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Как сообщал Укринформ, в центральной части Японии проводится испытание дрона, способного предотвращать воровство фруктов из садов.

Фото: Robotics Plus

По материалам: Укринформ