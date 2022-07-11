Новые перспективные криптовалюты

Достаточно полно раскрыт вопрос инвестиции в криптовалюту в Academy AAX, а также в блоге биржи Binance. Но постоянно появляются все новые и новые валюты, на какие стоит обратить внимание в этом году, рассмотрим в статье ниже.

Криптовалютные новинки

Mina protocol

Децентрализованная криптовалюта, сеть которой является самой легчайшей в мире. Размер блокчейна Mine не превышает 22 кб, и является постоянным, несмотря на рост пользователей. Сеть разрабатывает передовую, децентрализованную платежную систему, которая позволяет самостоятельно верифицировать платформу. Так как Mina не использует грубую вычислительную мощь, она работает на алгоритме Proof-of-stake, который служит стимулом для использования монеты. Сеть Mine protocol полностью поддерживается держателями токена. Также, криптовалюта примечательна тем, что является инфляционной, в отличие от подавляющего большинства криптовалют.

Chia (XCH)

Криптовалюта от создателя популярнейшего торрент-клиента Bittorrent. Chia позиционирует себя как “зеленый биткоин”, она известна своим нестандартным подходом к майнингу. Криптовалюта предлагает использовать свободное пространство на жестких дисках для добычи токенов. Данный метод позволяет решить множество проблем с затратами на электроэнергию и традиционное майнинговое оборудование. Сеть комбинирует алгоритмы proof of stake и proof of time. Майнеры вознаграждаются за то, сколько свободного пространства они предоставили, а не за то, сколько электричества потребляют при проверке блоков блокчейн-сети.

Flow (Flow)

Одна из самых быстрорастущих криптовалют, которая была запущена на биржах в конце января 2021. Несмотря на то, что криптовалюта торгуется менее года, она смогла стать одной из самых прибыльных монет в криптоиндустрии. Ее рентабельность, для ранних инвесторов превысила 32000%. Разработчики повысили пропускную способность блокчейна, что обеспечило комфорт для создателей децентрализованных приложений. Принципами работы данной блокчейн-сети, начали пользоваться многие крупные игроки крипторынка в короткий промежуток времени.

Clover (CRV)

Цель данного проекта заключается в создании кроссплатформенной блокчейн-сети в экосистеме DeFi. Данное решение позволит одновременно подключаться сразу к нескольким блокчейн-сетям, таким как Etherium https://www.aax.com/ru-RU/crypto/etherium/, Porlkadot и другим. Соответственно, токен CRV можно будет использовать на нескольких блокчейнах. Проект быстро заработал доверие среди крупных инвесторов, и смог найти стратегических партнеров среди известнейших компаний криптоиндустрии.