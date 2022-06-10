Технологии

Система Маска разрушила планы Кремля: американский военный раскрыл детали

Миллиардер очень помог Украине.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 июня, 2022
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Стратегическое влияние системы Starlink от SpaceX на войну в Украине таково, что она полностью разрушила информационную кампанию Владимира Путина, заявил Politico американский бригадный генерал Стив Бутов.

Военные заявили, что спутники Илона Маска необходимы украинской армии и гражданскому населению — они помогают в установлении российских позиций, позволяют связаться с близкими, а выступления президента Владимира Зеленского можно транслировать на весь мир, пишет Первая Лента.

Терминалы Starlink — система, состоящая из тысяч спутников на так называемом низкая околоземная орбита — появилась на Украине в первые недели войны. Сетевая инфраструктура оказалась решающей как для военных, так и для гражданских лиц.

«Украинские беспилотники использовали Starlink для точного сброса бомб на российские позиции. Люди в осажденных городах у российской границы остаются на связи со своими родственниками. Владимир Зеленский смог сообщить в соцсетях о том, что происходит в стране, и через Zoom он вел переговоры с мировыми лидерами», — отмечает «Politico». Систему использовали и защитники меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Бригадный генерал Стив Бутов подчеркнул, что система «разрушила информационную кампанию Владимира Путина».

«Никто даже по сей день не смог заставить Зеленского замолчать», — сказал генерал.

Ранее мы сообщали, что Маск передал Украине аккумуляторы Tesla Powerwall и солнечные панели.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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