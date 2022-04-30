Финансы

Маск передал Украине аккумуляторы Tesla Powerwall и солнечные панели

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в фейсбук

2

«Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станцию Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall», — написал министр.

Федоров добавил, что энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

«Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации», — отметил он.

Интернет для Украины

В самом начале войны Федоров обратился в Маску с просьбой предоставить Украине интернет от Starlink. «Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю — первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе», — рассказал он.

Читайте также: Starlink откроет представительство в Украине

Сейчас более 10 тыс. станций помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Самолет-разведчик России вторгся в пространство Швеции

40 минут ago

Вступление в ЕС: Украина планирует ответить на вторую часть опросника до конца недели

1 час ago

Китай может стать одним из гарантов безопасности Украины

3 часа ago

У Херсонській області зник мобільний зв’язок та інтернет

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button