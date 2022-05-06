Безопасность общения в мобильных сетях: в ЦПД рассказали о нюансах
Безопасность общения в мобильных сетях: в ЦПД рассказали о нюансах
06.05.2022 03:50
Укринформ
Общение в сетях украинских мобильных операторов безопасно для абонентов
Как передает Укринформ, об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает в Фейсбуке.
В связи с распространением 4 мая информации о возможном прослушивании российскими захватчиками разговоров абонентов украинских мобильных операторов ЦПД обратился к операторам мобильной связи за разъяснениями.
По данным пресс-службы Киевстара, распространенная информация не соответствует действительности.
Базовые станции на временно захваченных территориях работают в штатном режиме, если они не повреждены и не обесточены.
Оборудование базовых станций в качестве ретранслятора сигнала не содержит никакой информации о звонках абонентов или персональных данных в базовой станции, однако эти данные есть в телефоне абонента.
В этой связи, если абонент оказался на захваченной территории, контакты, историю поиска в интернете, аккаунты в социальных сетях, мобильные банковские приложения, фото рекомендуется из телефона удалить.
Информация хранится на оборудовании ядра сети, расположенного на защищенной территории.
В любую минуту при малейшей угрозе коммутаторы могут быть выключены телеком-оператором дистанционно.
"Это значит, что информация о номере надежно защищена. Следовательно, общение в сетях украинских мобильных операторов безопасно для абонентов", — заверили в Центре противодействия дезинформации.
Читайте также: Доступ к телефонам и компьютерам украинцев – одно из направлений атак врага
В качестве примера приводится ситуация с восстановлением украинской связи в Херсонской области после его отключения. Тогда доступ к корпоративным сетям и оборудованию операторов на временно захваченных территориях был закрыт, а все пароли доступа – изменены.
В ЦПД объяснили, что трафик передается в зашифрованном виде. Передача данных между телефонами абонентов и базовыми станциями происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание.
Кроме того, операторы используют современные системы шифрования, рекомендованные международными организациями, разрабатывающими стандарты мобильной связи и работы сетей.
"Получить доступ к сети извне невозможно. Доступ к внешним портам оборудования базовых станций, сетевому и коммутационному оборудованию заблокирован", — заверили в ЦПД.
Подчеркивается, что операторы отслеживают незаконное включение в сеть. На сетях операторов работает контроль сетевого оборудования.
Таким образом, любое включение в сеть операторов для прослушивания (путем так называемого дублирования пакетов) будет сразу замечено.
Как сообщал Укринформ, по словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя, доступ к телефонам и компьютерам украинцев является одним из направлений атак врага.
По материалам: Укринформ