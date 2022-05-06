Безопасность общения в мобильных сетях: в ЦПД рассказали о нюансах

Безопасность общения в мобильных сетях: в ЦПД рассказали о нюансах

06.05.2022 03:50

Укринформ

Общение в сетях украинских мобильных операторов безопасно для абонентов

Как передает Укринформ, об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает в Фейсбуке.

В связи с распространением 4 мая информации о возможном прослушивании российскими захватчиками разговоров абонентов украинских мобильных операторов ЦПД обратился к операторам мобильной связи за разъяснениями.

По данным пресс-службы Киевстара, распространенная информация не соответствует действительности.

Базовые станции на временно захваченных территориях работают в штатном режиме, если они не повреждены и не обесточены.

Оборудование базовых станций в качестве ретранслятора сигнала не содержит никакой информации о звонках абонентов или персональных данных в базовой станции, однако эти данные есть в телефоне абонента.

В этой связи, если абонент оказался на захваченной территории, контакты, историю поиска в интернете, аккаунты в социальных сетях, мобильные банковские приложения, фото рекомендуется из телефона удалить.

Информация хранится на оборудовании ядра сети, расположенного на защищенной территории.

В любую минуту при малейшей угрозе коммутаторы могут быть выключены телеком-оператором дистанционно.

"Это значит, что информация о номере надежно защищена. Следовательно, общение в сетях украинских мобильных операторов безопасно для абонентов", — заверили в Центре противодействия дезинформации.

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В качестве примера приводится ситуация с восстановлением украинской связи в Херсонской области после его отключения. Тогда доступ к корпоративным сетям и оборудованию операторов на временно захваченных территориях был закрыт, а все пароли доступа – изменены.

В ЦПД объяснили, что трафик передается в зашифрованном виде. Передача данных между телефонами абонентов и базовыми станциями происходит в зашифрованном виде, что делает невозможным прослушивание.

Кроме того, операторы используют современные системы шифрования, рекомендованные международными организациями, разрабатывающими стандарты мобильной связи и работы сетей.

"Получить доступ к сети извне невозможно. Доступ к внешним портам оборудования базовых станций, сетевому и коммутационному оборудованию заблокирован", — заверили в ЦПД.

Подчеркивается, что операторы отслеживают незаконное включение в сеть. На сетях операторов работает контроль сетевого оборудования.

Таким образом, любое включение в сеть операторов для прослушивания (путем так называемого дублирования пакетов) будет сразу замечено.

Как сообщал Укринформ, по словам главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя, доступ к телефонам и компьютерам украинцев является одним из направлений атак врага.

По материалам: Укринформ