Киевстар подключил к интернету уже 1000 бомбоубежищ Украины

05.05.2022 12:31

Укринформ

Киевстар бесплатно обеспечил услугой «Домашний Интернет» уже 1000 бомбоубежищ по всей Украине.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе национального мобильного оператора.

В частности, с начала войны данную услугу от оператора получают такие города, как Киев, Житомир, Ривне, Львов, Днипро, Обухов, Хмельницкий, Белгород-Днестровский, Черновцы, Запорожье, Луцк, Николаев и многие другие. Ежедневно компания подключает в среднем по 15 новых локаций и активно принимает заявки на подключение, отметили в компании.

Для того, чтобы подать заявление на подключение бомбоубежища к интернету, нужно обратиться с запросом по электронному адресу wifi@kyivstar.net, указав свои контакты и адрес подключения. В течение нескольких дней технический специалист предоставит обратную связь относительно возможности подключения и необходимом времени для выполнения запроса.

«Каждый из нас сейчас вносит свой вклад в приближение победы в этой войне и наша главная задача сейчас, это обеспечивать граждан связью – мобильной или фиксированной. Поэтому мы продолжаем подключать укрытия к интернету, активно восстанавливать и даже модернизировать сеть, а также предоставлять услуги бесплатно абонентам, которые находятся на временно оккупированных и территориях с боевыми действиями», — прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Как сообщалось, с первых дней полномасштабного российского вторжения Киевстар ввел меры для помощи клиентам и обществу. Оператор уже предоставил абонентам бесплатных услуг более чем на 400 млн гривень. Также компания перечислила более 30 миллионов гривень благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности, мобильный оператор выделил помощь БФ «Вернись живым», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help» и МБФ «Каритас Украины». А также перечислил около 2 млн гривень в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы Океан Эльзы.

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего Интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. На сегодняшний день более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар.

По материалам: Укринформ