российские хакеры увеличили количество кибератак на украинцев – охотятся на персональные данные

25.04.2022 17:21

Укринформ

российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что также растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники совершают фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц при помощи предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Через фишинговые рассылки хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

В службе призывают граждан: не открывать письма от неизвестных адресатов, не переходить по ссылкам из таких писем и не вводить на страницах со ссылками свои персональные данные, а также включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую ​​услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылки с целью шпионить за человеком и его контактами. Кроме того, растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

В Госспецсвязи отмечают, что не нужно переходить по ссылкам в таких сообщениях и не оставлять номера банковских карт, телефонов и т.д.

Получить финансовую помощь от государства можно только в "Дії". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Как сообщал Укринформ, правительственная команда CERT-UA обнаружила в Фейсбуке мошенническую страницу, на которой предлагают "получить денежную помощь от стран ЕС" и таким образом пытаются похитить данные платежных карт.

По материалам: Укринформ