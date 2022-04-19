Технологии

У украиноязычных Telegram-каналов появилась функция автоматического перевода

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

У украиноязычных Telegram-каналов появилась функция автоматического перевода

У украиноязычных Telegram-каналов появилась функция автоматического перевода

19.04.2022 02:58

Укринформ

После обновления в сервисе сообщений Telegram у украиноязычных общедоступных каналов появилась функция автоматического перевода.

Об этом сообщает СЕО Telegram Павел Дуров на своей странице в Телеграме, передает Укринформ.

«Мы признаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и надеемся, что инструменты, которые мы предоставляем, помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистов во всем мире все публикации общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», — прокомментировал Дуров последние обновления сервиса.

Также он сообщил о том, что в минувшие выходные Telegram представил пользователям ряд обновлений и настроек. В частности, теперь мессенджер будет поддерживать большее количество языков в переводах сообщений.

Как сообщалось, 32,5% украинцев доверяют официальным информационным ресурсам власти, более 25% — новостным сайтам и украинским национальным и региональным медиа.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского онлайн опроса украинской исследовательской панелью "Собственное мнение" 9-11 апреля, предоставленные Офисом Президента. По данным опроса, среди самых популярных и удобных каналов информации украинцы назвали телевидение, социальные сети и украинские новостные сайты.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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