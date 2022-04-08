Компания Acer приостановила работу в россии

08.04.2022 16:18

Укринформ

Тайваньская корпорация по производству электроники и программного обеспечения Acer сообщила о приостановлении своей деятельности в россии из-за войны рф в Украине.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении компании.

«Acer жестко соблюдает действующие законы и регуляторные акты по международной торговле, и пристально следит за конфликтом россии и Украины. Из-за последних событий мы решили приостановить бизнес компании Acer в россии», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что заботятся о безопасности своих сотрудников и надеются на скорейшее восстановление мира в Украине.

«Наши мысли с пострадавшими людьми. Также мы работаем с рядом международных агентств и неправительственных организаций в сфере гуманитарной поддержки», – сказали в компании.

Как сообщалось, в марте о прекращении бизнеса в россии сообщила еще одна тайваньская технологическая компания ASUS. Это произошло через несколько дней после того, как вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в письме к председателю совета правления ASUS призвал компанию прекратить сотрудничество с россией.

Многие международные компании объявили о прекращении работы в рф и выходе из проектов с российскими партнерами.

Фото: EPA

По материалам: Укринформ