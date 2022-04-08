Binance запустит благотворительную криптокарту для украинских беженцев

08.04.2022 20:44

Укринформ

Криптовалютная платформа Binance в апреле запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

"В течение этого месяца Binance также запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, вынужденных покинуть территорию Украины и нуждающихся в помощи. Это важная поддержка для наших граждан во время войны", — написал вице-премьер.

Он отметил, что команда Binance продолжает сотрудничество с министерством по введению криптозаконодательства и интеграции приложения Дія для идентификации украинских пользователей криптобиржи.

Кроме того, Binance поддержит образовательные проекты Минцифры, в частности, криптограмотности, чтобы еще больше украинцев получали цифровые навыки и получали новые цифровые профессии.

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Федоров рассказал, что Binancе уже предоставила поддержку Украине в размере 10 млн долларов и планирует увеличить эту сумму до 20 млн долларов в ближайшее время.

По его словам, основатель Binance Чанпен Чжао подтвердил, что платформа неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении российских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине, а также в режиме 24/7 будет реагировать на конкретные случаи, когда санкционный режим может быть нарушен.

Как сообщал Укринформ, Binance отключила от Р2Р санкционные российские банки в марте 2022 года.

По материалам: Укринформ