Правительство США доставит в Украину еще пять тысяч терминалов Starlink для Интернета
Правительство США доставит в Украину еще пять тысяч терминалов Starlink для Интернета
07.04.2022 07:12
Укринформ
Правительство США обеспечит финансирование и доставку в Украину терминалов спутникового Интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на CNN.
Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о поставках 5000 терминалов, что гарантирует функционирование Интернета в Украине на случай разрушения россией инфраструктуры связи.
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«Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченный доступ к Интернету в любой точке Украины, даже если жестокая агрессия Путина приведет к разрыву оптоволоконной или сотовой связи», — говорится в заявлении USAID.
Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.
Илон Маск активировал услуги Starlink для Украины в феврале и приступил к поставкам терминалов.
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SpaceX с мая 2019 года запустила более 2000 спутников Starlink и планирует вывести на орбиту еще около 42000 в течение следующих нескольких лет.
По материалам: Укринформ