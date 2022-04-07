Правительство США доставит в Украину еще пять тысяч терминалов Starlink для Интернета

Правительство США доставит в Украину еще пять тысяч терминалов Starlink для Интернета

07.04.2022 07:12

Укринформ

Правительство США обеспечит финансирование и доставку в Украину терминалов спутникового Интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на CNN.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о поставках 5000 терминалов, что гарантирует функционирование Интернета в Украине на случай разрушения россией инфраструктуры связи.

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«Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченный доступ к Интернету в любой точке Украины, даже если жестокая агрессия Путина приведет к разрыву оптоволоконной или сотовой связи», — говорится в заявлении USAID.

Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Илон Маск активировал услуги Starlink для Украины в феврале и приступил к поставкам терминалов.

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SpaceX с мая 2019 года запустила более 2000 спутников Starlink и планирует вывести на орбиту еще около 42000 в течение следующих нескольких лет.

По материалам: Укринформ