Технологии

Международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине

Международные партнеры помогут восстановить интернет в Украине

06.04.2022 13:03

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины запускает проект "Держите Украину на связи", в рамках которого международные партнеры помогут восстановить Интернет в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства в Телеграме.

Отмечается, что операторы ежедневно продолжают предоставлять услуги в регионах, где это возможно, и возобновляют доступ к Интернету для украинцев. Чтобы помочь быстрее обеспечить Интернетом все населенные пункты Минцифры запускает проект «Держите Украину на связи».

Международные партнеры помогут операторам закупить необходимое оборудование для обновления связи в Украине. Первое оборудование начнет прибывать в Украину уже в середине апреля. Это полностью волонтерская инициатива добровольцев, которые прилагают все усилия, чтобы сохранить доступ украинцев к важной информации.

Проект реализуется Global NOG Alliance с участием и поддержкой Минцифры, отраслевых объединений Ассоциации правособственников и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины и компании DEPS.

24 февраля президент рф владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Войска агрессора обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, осуществляют массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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