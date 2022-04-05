Технологии

Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

Илон Маск вошел в совет директоров Twitter

05.04.2022 16:44

Укринформ

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск купил 9,2% акций Twitter и вошел в совет директоров компании.

Как передает Укринформ, об этом написал главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал.

«Рад сообщить, что мы берем Илона Маска в наш совет директоров! В разговорах с Илоном в последние недели мы поняли, что он принесет большую ценность нашему совету директоров», — написал Агравал.

В свою очередь Маск ответил, что ожидает работу в совете компании, чтобы «делать значительные улучшения в работе Твиттера в последующие месяцы».

Ранее главный исполнительный директор Tesla критиковал социальную платформу Твиттер за несоблюдение принципов свободы слова. Он также сообщал, что рассматривает возможность создания новой платформы для социальных сетей.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 46 минут agoОбновлено: 5 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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