Bayraktar с украинским двигателем будет эффективнее истребителей пятого поколения

02.04.2022 14:46

Укринформ

Благодаря беспилотному управлению новый БПЛА Kızılelma компании Baykar Makina сможет выполнять более сложные задачи в бою из-за отсутствия риска потери пилота.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на технического директора компании Baykar Makina Сельчука Байрактара в комментарии CNN Türk.

«Наибольшее преимущество Kızılelma в том, что он беспилотный. Без управления пилотами имеется возможность выполнять более опасные миссии в ходе боевых действий. Потеря пилота иногда означает проигрыш, потому не всегда можно рисковать. Но это не о беспилотных платформах. Поскольку это самолет-робот, его потеря не столь значима», — объяснил техдиректор Baykar Makina.

Сельчук Байрактар ​​также объяснил, почему беспилотные платформы истребителей не стали мировым трендом.

«Мир сейчас переходит на такие платформы. Одной из главных причин задержки являются огромные инвестиции в самолеты пятого поколения. Если бы этого не было, мир бы перешел на беспилотные летательные аппараты еще 10 лет назад», — сказал Сельчук Байрактар.

По его словам, беспилотник Kızılelma будет иметь гораздо более высокую скорость, чем все остальные беспилотники, производимые компанией.

В настоящее время идет подготовка к первому полету Kızılelma.

Как сообщал Укринформ, турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Байрактар, представила новый боевой БПЛА. Он оснащен двигателями украинского производства АІ-25. Грузоподъемность Kızılelma составит 1,5 тонны (взлетный вес – 6 тонн), он сможет развивать скорость до 800 км/ч.

БПЛА Kızılelma будет иметь возможность посадки и взлета с кораблей с короткими взлетно-посадочными полосами, будет обеспечивать эффективное противодействие целям «воздух-воздух».

Напомним: в ноябре прошлого года Украинское ГП «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поставки двигателей, которые производятся в Украине, для беспилотных самолетов, произведенных в Турции.

По материалам: Укринформ