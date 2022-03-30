Крупнейшие украинские IТ-компании создали фонд для борьбы с российской пропагандой

Крупнейшие украинские IТ-компании создали фонд для борьбы с российской пропагандой

30.03.2022 14:46

Укринформ

Крупнейшие украинские IТ-компании вместе с Министерством цифровой трансформации и Киевской школой экономики создали фонд Truth Fund, цель которого – бороться с российской пропагандой и рассказывать миру правду о войне в Украине.

Как передаёт Укринформ, об этом Минцифры сообщает в Фейсбуке.

С первого дня войны команда фонда круглосуточно создает и распространяет контент, который разоблачает ужасающие преступления российских войск на территории Украины и их последствия.

"Сейчас фонду необходима поддержка, поэтому запускает кампанию, чтобы привлечь дополнительные средства, продолжать свою работу и построить необходимую инфраструктуру для ещё более эффективной борьбы с дезинформацией", — говорится в сообщении.

Помочь и внести свой вклад в борьбу Украины за правду можно по ссылке https://truthfund.com/.

Как сообщал Укринформ, 29 марта Минцифры запустило международную информационную кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров.

По материалам: Укринформ