Технологии
Приват24 временно не будет работать: что известно
Приват24 временно не будет работать: что известно
19.03.2022 22:45
Укринформ
В воскресенье, 20 марта, с 00:10 до 10:00 ПриватБанк будет проводить регламентные работы с Приват24, поэтому платежи будут недоступны.
Об этом банк сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.
«20 марта с 00:10 до 10:00 мы проводим регламентные работы с Приват24. В это время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что регламентные работы позволят повысить стабильность процессов банка.
Как сообщалось, ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней в связи с военным положением.
По материалам: Укринформ