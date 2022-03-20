Приват24 временно не будет работать: что известно

Приват24 временно не будет работать: что известно

19.03.2022 22:45

Укринформ

В воскресенье, 20 марта, с 00:10 до 10:00 ПриватБанк будет проводить регламентные работы с Приват24, поэтому платежи будут недоступны.

Об этом банк сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«20 марта с 00:10 до 10:00 мы проводим регламентные работы с Приват24. В это время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регламентные работы позволят повысить стабильность процессов банка.

Как сообщалось, ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней в связи с военным положением.

По материалам: Укринформ