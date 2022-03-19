Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули рынок рф или ввели ограничения
Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули рынок рф или ввели ограничения
18.03.2022 22:28
Укринформ
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули российский рынок или ввели по отношению к россии ограничения.
Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Телеграме.
"Хорошие новости для нас, но не для рф. Цифровая блокада россиян и страны-агрессора продолжается. Кто еще из техкомпаний покинул рынок рф или ввел санкции?", — подчеркнул Федоров.
В частности, речь идет о:
- Компании Schneider Electric, которая приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в россии и беларусь. Она является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации;
- Китайском производителе профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд) Dahua, прекращающем все поставки в рф;
- Американской технологической IT-компании Docker, которая остановила подписки в россии и беларуси;
- Figma перестала принимать оплату российскими картами.
Также Федоров подчеркнул, что легенды мирового футбола Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с букмекерской компанией Fonbet.
Кроме этого, у всех официальных тренеров MikroTik в россии приостановлено действие тренерских сертификатов. В частности, официальные тренинги MikroTik в россии больше не проводятся.
Как сообщалось, 24 февраля российский президент владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома.
Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, ввели против россии санкции из-за войны в Украине.
По состоянию на утро 14 марта 2099 западных компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 — ограничили работу частично.
По материалам: Укринформ