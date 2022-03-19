Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули рынок рф или ввели ограничения

Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули рынок рф или ввели ограничения

18.03.2022 22:28

Укринформ

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал еще ряд компаний, которые покинули российский рынок или ввели по отношению к россии ограничения.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Телеграме.

"Хорошие новости для нас, но не для рф. Цифровая блокада россиян и страны-агрессора продолжается. Кто еще из техкомпаний покинул рынок рф или ввел санкции?", — подчеркнул Федоров.

В частности, речь идет о:

Компании Schneider Electric, которая приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в россии и беларусь. Она является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в сфере управления электроэнергией и автоматизации;

Китайском производителе профессиональной техники и электроники (камеры видеонаблюдения и тд) Dahua, прекращающем все поставки в рф;

Американской технологической IT-компании Docker, которая остановила подписки в россии и беларуси;

Figma перестала принимать оплату российскими картами.

Также Федоров подчеркнул, что легенды мирового футбола Реал, ПСЖ и Милан отказались от сотрудничества с букмекерской компанией Fonbet.

Кроме этого, у всех официальных тренеров MikroTik в россии приостановлено действие тренерских сертификатов. В частности, официальные тренинги MikroTik в россии больше не проводятся.

Как сообщалось, 24 февраля российский президент владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, жилые дома.

Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, ввели против россии санкции из-за войны в Украине.

По состоянию на утро 14 марта 2099 западных компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 — ограничили работу частично.

По материалам: Укринформ