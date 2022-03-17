Технологии

Более 100 украинских и международных IT-компаний стали резидентами Дія.City

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
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Более 100 украинских и международных IT-компаний стали резидентами Дія.City

Более 100 украинских и международных IT-компаний стали резидентами Дія.City

15.03.2022 17:12

Укринформ

Понад 100 українських та міжнародних компаній стали резидентами Дія.City, спеціального правового та податкового режиму для IT-індустрії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Понад 100 українських та міжнародних IT-компаній стали резидентами Дія.City. Продовжуємо працювати, щоб зменшити тиск на економіку України в умовах війни", — йдеться в повідомленні. 

Зокрема, серед нових резидентів:

  • Fintech Farm — британська компанія з українським корінням, що запускає mobile-only банки на нових ринках;
  • Miratech — міжнародна компанія у сфері розробки ПЗ та автоматизації бізнес-процесів;
  • Cinegy GmbH — компанія, яка займається розробкою та впровадженням ПЗ для телевізійного виробництва та мовлення;
  • TietoEVRY — скандинавська компанія з надання ІТ-послуг у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікації та ЗМІ, охорони здоров'я;
  • SMRK VCF — український фонд, який займається венчурними інвестиціями у стартапи.

Дія City — спеціальний правовий та податковий режим для IT-індустрії. Проєкт запроваджує в Україні правові та податкові умов для розвитку ІТ. Вони діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Федоров запевнив, що всі персональні дані українців захищені.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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