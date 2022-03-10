Apple Pay и PlayStation Store в россии больше недоступны — Федоров

Apple Pay и PlayStation Store в россии больше недоступны — Федоров

10.03.2022 01:10

Укринформ

Apple Pay в России больше недоступен, в то же время компания Sony остановила работу PlayStation Store, а также прекращает поставки в рф консолей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме, передает Укринформ.

“Sony прекратила работу PlayStation Store в россии, а также прекращает поставки консолей в рф.

Очень скоро россиянам останется сапер на сломанной винде”, — написал чиновник.

Sony – одна из последних крупных техкомпаний, прекратившая продажи игровых консолей PlayStation и программного обеспечения в россии. Для граждан государства-агрессора такое решение станет болезненным ударом, ведь компания имеет наибольшее присутствие в стране среди всех производителей консолей. Помимо запрета продаж компания остановила релиз новой игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в россии. "Sony Interactive Entertainment присоединяется к мировому сообществу, призывая к миру в Украине", – сообщили в компании.

Sony также жертвует 2 миллиона долларов в пользу Управления ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для помощи Украине.

Компания Apple заявила об ограничении работы Apple Pay в России на прошлой неделе. Согласно заявлению, Apple предпринимает ряд шагов в ответ на вторжение россии в Украину, в том числе останавливает продажу в России своих товаров, прекращает экспорт в эту страну и ограничивает использование там Apple Pay. Теперь же Apple Pay полностью недоступен в россии.

Как сообщалось, на прошлой неделе о блокировании продаж своих игр и контента в россии и беларуси сообщили CD Projekt, разработчик игры Cyberpunk 2077, Electronic Arts и ряд других разработчиков.

По материалам: Укринформ