PayPal прекращает предоставление своих услуг в России

PayPal прекращает предоставление своих услуг в России

05.03.2022 10:09

Укринформ

Международная электронная платежная система PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

«При нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России», – заявил президент и исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман.

Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России против Украины.

Ранее Министерство культуры и информационной политики призвало украинцев подписать петицию за отключение России от PayPal.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Центр стратегических коммуникаций и безопасности сообщал, что международная изоляция агрессора продолжается, Российскую Федерацию покидает все больше мировых компаний.

По материалам: Укринформ