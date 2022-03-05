PayPal прекращает предоставление своих услуг в России
PayPal прекращает предоставление своих услуг в России
05.03.2022 10:09
Укринформ
Международная электронная платежная система PayPal прекратила предоставление своих услуг в России из-за ее агрессии против Украины
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
«При нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем услуги PayPal в России», – заявил президент и исполнительный директор компании PayPal Holdings Inc Дэн Шульман.
Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России против Украины.
Ранее Министерство культуры и информационной политики призвало украинцев подписать петицию за отключение России от PayPal.
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома.
В Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.
Центр стратегических коммуникаций и безопасности сообщал, что международная изоляция агрессора продолжается, Российскую Федерацию покидает все больше мировых компаний.
По материалам: Укринформ