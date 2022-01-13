Технологии

Компания Маска запускает украинский спутник на орбиту (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ)

Начало трансляции в 17:15 по киевскому времени.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2022
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Сегодня, 13 января, компания мультимиллиардера Илона Маска SpaceX отправит украинский спутник Сич-2-30 на орбиту. Это будет первый украинский спутник за последние десять лет.

В последний раз спутник отечественного производства выводили в околоземное пространство в августе 2011, но уже год спустя с ним была потеряна связь, пишет Первая Лента.

Ранее планировалась, что спутник отправят в космос еще в декабре прошлого года, но в итоге дату перенесли на январь. Запуск состоится из мыса Канаверал в штате Флорида (США), начало в 17:30 по киевскому времени.

Трансляция будет доступна ниже:

Такой спутник позволит Украине самостоятельно и без ограничений нужной части страны получить необходимые снимки и платить большие деньги другим компаниям.

Запуск спутника обошелся в один миллион долларов, причем сначала SpaceX в восемь раз выше оценивала стоимость своих услуг.

Стоит отметить, что спутник «Сич-2-30» изготовлен КБ «Южное» (г. Днепр) для гражданских нужд украинского государства.

Ранее мы сообщали, что SpaceX запускает первую гражданскую космическую миссию Inspiration4.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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