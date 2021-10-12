Евросоюз хочет подать в суд на Apple: американская компания может платить рекордный штраф

Последнее время не лучшее для Apple по количеству исков и исков. На этот раз против американской компании может быть предъявлен иск Евросоюза. Причина, как предполагается, кроется в монополистическом поведении Apple в отношении бесконтактных платежей.

Антимонопольный орган ЕС предъявит обвинения Apple. Американская компания была мишенью Европейского Союза с прошлого года, когда Маргрет Вестагер начала расследование в отношении Apple Pay. В то время акцент был сделан на том, что Apple не предоставляет Apple Pay другим компаниям, пишет Первая Лента со ссылкой на Reuters.

Чип NFC в iPhone может обрабатываться только через Apple Pay. Это означает, что владельцы смартфонов Apple не могут использовать другие приложения для бесконтактных платежей.

Власти Европейского Союза в настоящее время готовят Заявление о возражениях относительно монопольного использования Apple чипов NFC в своих смартфонах. Если дело решится в пользу Евросоюза, есть вероятность, что американская компания будет оштрафована до 10% своего глобального оборота.

Ранее мы сообщали, что Apple продала двухмиллиардный iPhone.